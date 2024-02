Chantier participatif à l’entretien écologique des berges de l’étang Chavannes-sur-l’Étang, samedi 2 mars 2024.

Chantier participatif à l’entretien écologique des berges de l’étang Chavannes-sur-l’Étang Haut-Rhin

Ce chantier est ouvert à tous, et permettra aux participants de découvrir un espace naturel et de contribuer à sa préservation.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise samedi 2 mars 2024 un chantier nature participatif pour l’entretien écologique des étangs gérés par le CEN sur la commune de Chavannes sur l’étang. Ce chantier est ouvert à tous, et permettra aux participants de découvrir un espace naturel et de contribuer à sa préservation. (matinée)

RDV à 9h devant la mairie de Chavannes-sur-l’Étang EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-02 12:00:00

9 rue de Bellefontaine

Chavannes-sur-l’Étang 68210 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Chantier participatif à l’entretien écologique des berges de l’étang Chavannes-sur-l’Étang a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme du Sundgau