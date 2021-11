La Riche 6 rue des Dussous,Zone industrielle de Saint-Cosme,La Riche Indre-et-Loire, La Riche Chantier participatif 6 rue des Dussous,Zone industrielle de Saint-Cosme,La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche

Chantier participatif 6 rue des Dussous,Zone industrielle de Saint-Cosme,La Riche, 3 décembre 2021, La Riche. Chantier participatif

6 rue des Dussous, Zone industrielle de Saint-Cosme, La Riche, le vendredi 3 décembre à 14:00

Le vendredi 3 décembre 2021, de 14h à 17h, votre association Zéro Déchet Touraine vous accueille dans la zone industrielle de Saint-Cosme à La Riche afin de participer à notre chantier ! Nous espérons que vous serez nombreux !

Entrée libre

Vous êtes un peu bricoleur dans l’âme et vous avez envie de mettre la main à la pâte ? Alors rejoignez-nous lors de notre chantier participatif ! 6 rue des Dussous,Zone industrielle de Saint-Cosme,La Riche 6 rue des Dussous, Tours La Riche Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Riche Autres Lieu 6 rue des Dussous,Zone industrielle de Saint-Cosme,La Riche Adresse 6 rue des Dussous, Tours Ville La Riche lieuville 6 rue des Dussous,Zone industrielle de Saint-Cosme,La Riche La Riche