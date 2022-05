Chantier participatif

Chantier participatif, 18 juin 2022, . Chantier participatif

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 18:00:00 Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner, faire des sirops, des conserves,… tout en expérimentant et en apprenant les uns des autres. Aucune compétence n'est requise juste l'envie de partager !

