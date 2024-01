Antigel – Ye Vagabonds Chantier naval de corsier port Genève, jeudi 8 février 2024.

Antigel – Ye Vagabonds Ye Vagabonds dépoussière les canons de la folk irlandaise et anglaise à coups d’harmonies lumineuses pour lui rendre un lustre contemporain. Jeudi 8 février, 20h00 Chantier naval de corsier port de 18.- à 35.- CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

L’Irlande, îlot émeraude livré à l’Atlantique, regorge d’histoire et de folklore, de ruines et de mélodies, qui jaillissent sporadiquement, hantant le présent de leur puissance sacrée. Dans ce matériau magique, deux frères, Brían et Diarmuid Mac Gloinn, sculptent, à coup de guitare acoustique et d’harmonies subtiles, les traditions de demain. Fer de lance du renouveau folk, Ye Vagabonds marie l’ancien et le contemporain avec délicatesse. Chaque note est suspendue, chaque accord fait mouche, chaque ligne de voix emporte, comme le vent sur les prairies ondulantes de la verte Érin, le cœur vers des horizons mystérieux. L’Histoire pulse à travers les arrangements austères du duo, dignes héritiers de Sweeney’s Men ou de Planxty, mais dans un souffle moderne et exaltant.

Avec le soutien de la commune de Collonge-Bellerive et en collaboration avec la Fondation MJVP1909

Chantier naval de corsier port 1245 Genève 1245 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1107321/ »}]

Antigel