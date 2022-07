Chantier nature : un petit coup de pouce à Tanguy

Chantier nature : un petit coup de pouce à Tanguy, 24 septembre 2022, . Chantier nature : un petit coup de pouce à Tanguy



2022-09-24 08:30:00 – 2022-09-24 17:00:00 Venez prêter main forte à Tanguy, Conservateur bénévole, pour le désenvasement et l’agrandissement de mares et la coupe de ligneux sur des espaces fragiles. Marais des Communes

De 08h30 à 17h. Prévoir des bottes, des vêtements adaptés et votre pique-nique. A partir de 10 ans. Inscription auprès du Conservateur bénévole : Tanguy LADRIERE 07 64 02 39 97. Venez prêter main forte à Tanguy, Conservateur bénévole, pour le désenvasement et l’agrandissement de mares et la coupe de ligneux sur des espaces fragiles. Marais des Communes

De 08h30 à 17h. Prévoir des bottes, des vêtements adaptés et votre pique-nique. A partir de 10 ans. Inscription auprès du Conservateur bénévole : Tanguy LADRIERE 07 64 02 39 97. Venez prêter main forte à Tanguy, Conservateur bénévole, pour le désenvasement et l’agrandissement de mares et la coupe de ligneux sur des espaces fragiles. Marais des Communes

De 08h30 à 17h. Prévoir des bottes, des vêtements adaptés et votre pique-nique. A partir de 10 ans. Inscription auprès du Conservateur bénévole : Tanguy LADRIERE 07 64 02 39 97. Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville