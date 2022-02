Chantier Nature : Traçons le chemin ! Inval-Boiron, 9 avril 2022, Inval-Boiron.

Chantier Nature : Traçons le chemin ! Inval-Boiron

2022-04-09 09:30:00 – 2022-04-09 16:00:00

Inval-Boiron Somme Inval-Boiron

Afin de permettre un accueil plus chaleureux aux visiteurs et curieux de nature, nous vous proposons la matérialisation d’un sentier entre deux parcelles du Conservatoire ! À vos cisailles, prêts ? Coupez ! Prévoir chaussures de marche et pique-nique.

Gratuit – Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Inval-Boiron

