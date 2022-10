Chantier Nature Tourouvre au Perche, 5 novembre 2022, Tourouvre au Perche.

Chantier Nature

L’Association Faune et Flore de l’Orne et le CEN Normandie ont besoin de vous pour entretenir et restaurer une tourbière percheronne, nichée dans le massif forestier de Réno-Valdieu !

Au programme : coupe de jeunes saules et débroussaillage pour maintenir le milieu ouvert.

Lieu de rendez-vous : Lieu-dit de Commeauche, 61190 Tourouvre au Perche.

Informations pratiques :

Évènement gratuit ouvert à tous.

Équipez-vous de bottes et de vêtements adaptés à la météo et au terrain ainsi que d’une paire de gants de chantier.

Le chantier durant une journée entière, apportez votre pique-nique et de quoi vous hydrater.

Sur inscription au 02 31 53 01 05.

+33 2 31 53 01 05

