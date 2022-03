Chantier nature – Tourbière de Rebière-Nègre Peyrelevade Peyrelevade PeyrelevadePeyrelevade Catégories d’évènement: Corrèze

Rendez-vous à 10h à la Tourbière de Rebière Nègre

Sur inscription obligatoire. Le Conservatoire des Espaces Naturels vous invite à un chantier nature sur la tourbière de Rebière Nègre. Petit bûcheronnage et débroussaillage en faveur de la biodiversité sur les bords de la Vienne. Prévoir petit outillage (coupe branche, scie, pelle bêche, sécateur), bottes et gants. Prévoir son pique nique Rendez-vous à 10h à la Tourbière de Rebière Nègre

Le Bourg Peyrelevade

