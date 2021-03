Rouville Rouville Oise, Rouville Chantier nature : Taille d’hiver Rouville Catégories d’évènement: Oise

Rouville

Chantier nature : Taille d’hiver, 13 mars 2021-13 mars 2021, Rouville. Chantier nature : Taille d’hiver 2021-03-13 09:30:00 – 2021-03-13 16:00:00

Rouville Oise Rouville Oise 0 0 0 Comme au jardin, les rejets se coupent en hiver, venez donner un petit coup de jeune à la lande en compagnie d’Olivier, technicien au Conservatoire le samedi 13 mars de 09h30 à 16h00 à Rouville, dans le respect des consignes sanitaires. Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org En partenariat avec les propriétaires privés. Prévoir des chaussures de marche, ainsi que votre pique-nique Toutes les animations proposées se dérouleront dans le respect des gestes barrières :

– nombre de participants limité

– port du masque obligatoire

– mise à disposition de gel hydroalcoolique durant l’évènement

