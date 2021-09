Santes rue sadi carnot santes Nord, Santes Chantier nature rue sadi carnot santes Santes Catégories d’évènement: Nord

Chantier nature rue sadi carnot santes, 10 octobre 2021, Santes. Chantier nature

rue sadi carnot santes, le dimanche 10 octobre à 09:30

Préservation et restauration, entraide, travail d’équipe… Reconnectez-vous à la nature et à l’autre. Un bon moment de convivialité en perspective ! Il s’agira d’un chantier de coupe de ligneux (essentiellement des saules et des aulnes) le long de la Tortue pour la préservation d’une mégaphorbiaie (une formation végétale constituée de grandes herbes). Les ligneux coupés seront exportés le long du cheminement puis broyés par les équipes techniques de la MEL. Selon le nombre de participants, l’action pourra être prolongée par de la coupe de ligneux le long de la roselière afin de permettre une meilleure expression de celle-ci, permettant aux oiseaux paludicoles de continuer à fréquenter le site. Le chantier sera encadré par François, animateur technique et pédagogique de l’association. Animation gratuite à destination du public familial. **Inscription nécessaire auprès de Pascal de l’association Les Blongios : 06 79 99 44 38** (ne pas hésiter à laisser un message, il vous recontactera). Inscription pour 2 raisons : – Prévoir le matériel nécessaire pour le bon déroulement du chantier ; – Le repas du midi est pris en charge par Les Blongios (chacun peut tout de même apporter une spécialité à partager avec l’ensemble du groupe). Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Rendez-vous à 9h30, rue Sadi Carnot à SANTES. NB : Un co-voiturage pourra être mis en place en fonction des lieux de départ des participants. Dimanche 10 octobre 2021 de 9h30 à 16h NB : possibilité de ne venir que sur une demi-journée.

Le temps d’une journée, l’association les Blongios proposent de participer à une action de gestion douce d’un milieu naturel. rue sadi carnot santes rue sadi carnot santes Santes Nord

