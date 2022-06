Chantier nature : restauration de mares forestières, 20 novembre 2022, .

Chantier nature : restauration de mares forestières

2022-11-20 09:00:00 – 2022-11-20 12:00:00

Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Protection Faune Flore et la Ville de Haguenau, venez participer à la restauration de l’une de ces mares.

Prévoir bottes et vêtements adaptés – si possible pelles et gants.

Inscription obligatoire au plus tard le vendredi 18 novembre à 17h00 auprès de la Ville de Haguenau.

dernière mise à jour : 2022-03-30 par