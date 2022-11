Chantier nature – réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey Frotey-lès-Vesoul, 10 décembre 2022, Frotey-lès-Vesoul.

Chantier nature – réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey

Frotey-lès-Vesoul Haute-Sane

2022-12-10 – 2022-12-10

Frotey-lès-Vesoul

Haute-Sane

Frotey-lès-Vesoul

La LPO Bourgogne Franche-Comté et l’association de gestion de la réserve du Sabot vous

invitent à participer à une journée d’écovolontariat au profit des pelouses sèches de la

réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey. Votre mission ? offrir un peu de votre temps

pour nous aider à préserver la flore et la faune sauvages du site.

Au programme :

– Chantier manuel de débroussaillage (pas besoin d’être un expert, un peu d’huile de coude

suffira),

– Prévoir un pique-nique, une tenue adaptée et si possible, des gants et des outils de

débroussaillage (sécateur, coupe branche, petite scie, fourche …).

Inscription obligatoire afin de connaître les besoins en matériel.

Mais pourquoi entretenir ces milieux ?

Les pelouses sèches sont des milieux menacés à l’échelle de notre région. Elles jouent un

rôle important dans le maintien de la biodiversité car elles hébergent de nombreuses

espèces animales et végétales rares, voire en déclin. Elles accueillent et permettent le

développement de nombreux insectes (papillons, criquets,…) mais aussi l’épanouissement

d’une flore remarquable comme les orchidées. Les pelouses sèches sont aussi un refuge

pour plusieurs espèces d’oiseaux menacés qui y trouvent le gîte et le couvert !

Sans une intervention humaine régulière et bien réfléchie, ces milieux se referment et se

banalisent, provoquant avec le temps, une diminution voire une disparition des espèces

remarquables et protégées qu’ils accueillent.

Avec le soutien financier de la DREAL Bourgogne Franche-Comté.

romuald.mignot@lpo.fr

Frotey-lès-Vesoul

dernière mise à jour : 2022-11-24 par