Participez à un chantier nature sur les étangs de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux ! Au cœur des roselières, vous couperez des ligneux (jeunes arbres, arbustes, arbrisseaux), essentiellement des saules, pour éviter que ces étangs, à haute valeur écologique, ne se “referment”. Prévoir des bottes, gants et vêtements de pluie ainsi que son pique-nique. Il est également conseillé d’apporter son matériel (sécateurs, petites scies). Possibilité de visiter la réserve l’après-midi avec le responsable de la Maison du Grand Voyeux (durée estimée 2 heures), selon la météo et le nombre de participants.Réservation à [[contact@maisondugrandvoyeux.fr](mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr)](mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr) ou au 01 83 65 39 00. Possibilité de prêt de matériel sur place. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Maison du Grand-Voyeux chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne

