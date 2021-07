Pyla-sur-Mer Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin Gironde, Pyla-sur-Mer Chantier nature participatif Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin Pyla-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin, le dimanche 3 octobre à 09:00

Lorsque l’hiver arrive, la mer se déchaîne et amène de nombreux déchets sur la Réserve Naturelle du Banc d’Arguin. Chaque année, les participants enlèvent plusieurs centaines de kilos de déchets. Venez nous aider à nettoyer la réserve naturelle lors de ce chantier nature ! Attention, bonnes conditions physiques requises ! Sur inscription (à partir de 12 ans). Prévoir un pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo.

Venez nous aider à nettoyer la réserve naturelle lors de ce chantier nature !

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T16:00:00

