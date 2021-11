Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin, Bischoffsheim Chantier Nature Participatif Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Chantier Nature Participatif Bischoffsheim, 27 novembre 2021, Bischoffsheim. Chantier Nature Participatif Bischoffsheim

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 12:00:00

Bischoffsheim Bas-Rhin EUR Participez bénévolement à l’entretien écologique de la prairie du Hohlenstein ! Après la présentation du site par un technicien du Conservatoire des Sites Alsaciens, vous réaliserez des différentes tâches accessibles à tous. Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous. Pensez également à vos masques ! Inscription obligatoire. Venez mettre la main à la pâte pour entretenir la prairie du Hohlenstein. +33 3 89 83 34 10 Participez bénévolement à l’entretien écologique de la prairie du Hohlenstein ! Après la présentation du site par un technicien du Conservatoire des Sites Alsaciens, vous réaliserez des différentes tâches accessibles à tous. Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous. Pensez également à vos masques ! Inscription obligatoire. Bischoffsheim

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischoffsheim Autres Lieu Bischoffsheim Adresse Ville Bischoffsheim lieuville Bischoffsheim