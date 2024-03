chantier nature Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne, dimanche 6 octobre 2024.

chantier nature Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 6 octobre, 09h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-06T09:00:00+02:00 – 2024-10-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-10-06T09:00:00+02:00 – 2024-10-06T12:00:00+02:00

La nature et la réserve ont besoin d’un petit coup de main, afin de préserver les habitats essentiels aux espèces sensibles de la réserve. Que ce soit la coupe de saules et de ligneux ou l’arrachage de la jussie. Informations et réservation contact@maisondugrandvoyeux.fr ou 01 83 65 39 00

Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr »}]

chantier nature réserve naturelle du Grand Voyeux