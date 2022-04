Chantier nature : lutte contre les plantes invasives Haguenau, 26 juin 2022, Haguenau.

Chantier nature : lutte contre les plantes invasives Haguenau

2022-06-26 – 2022-06-26

Haguenau Bas-Rhin

EUR Cette sortie participative vise à limiter le développement de deux plantes invasives, le raisin d’Amérique et le solidage, qui tendent à proliférer en forêt indivise de Haguenau, afin de redonner toute sa naturalité à notre belle forêt. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la forêt – paire de gants et si possible sécateurs

– Reconnaissances des principales plantes invasives de la forêt

– Découverte des techniques de lutte contre les plantes invasives

– Participation à une chantier de lutte

+33 3 88 90 68 71

