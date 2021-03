Feigneux Feigneux Feigneux, Oise Chantier nature : Le coteau du Châtel au réveil printanier Feigneux Catégories d’évènement: Feigneux

Feigneux Oise Feigneux Si vous n’avez jamais osé la botanique… c’est le moment, car M .le professeur vous attend pour une découverte « naturelle » du site. A savourer en famille , le samedi 27 mars de 09h30 à 12h00, dans le respect des consignes sanitaires. Rendez-vous à 9h30, Place E.Huraux à Feigneux, pas d’inscription. Informations auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96. En partenariat avec la commune. Prévoir des chaussures de marche et si possible une loupe. Toutes les animations proposées se dérouleront dans le respect des gestes barrières :

– nombre de participants limité

– port du masque obligatoire

– mise à disposition de gel hydroalcoolique durant l’évènement

