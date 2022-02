Chantier nature : « La Fougère a besoin de vous ! » Picquigny Picquigny Catégories d’évènement: Picquigny

Picquigny Somme Picquigny Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise un chantier nature le samedi 1er octobre, de 9h30 à 16h00 dans la commune de Picquigny. Les marais de la Somme accueillent des stations de Fougère à crêtes, exceptionnelle et patrimoniale donc rare… Venez aider le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France à la préserver en éliminant quelques rejets ! A vos cisailles ! Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription.

