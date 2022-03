Chantier nature Entrée au bout de la rue pierre Arruebo Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Entrée au bout de la rue pierre Arruebo, le samedi 19 mars à 09:00 Venez nous aider à dépolluer un site naturel ! Nous vous proposons aussi des activités nature à faire en famille. Le midi c’est auberge espagnole ! Entrée au bout de la rue pierre Arruebo rue pierre Arruebo 33140 villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T16:00:00

