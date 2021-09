Chantier nature : des habitats forestiers pour les amphibiens ! Saint-Juan, 2 octobre 2021, Saint-Juan.

Chantier nature : des habitats forestiers pour les amphibiens ! 2021-10-02 – 2021-10-02

Saint-Juan Doubs Saint-Juan

EUR Organisé par l’EPTB Saône et Doubs et la LPO Bourgogne Franche-Comté.

Rdv 14h à Esnans devant l’arrêt de bus (centre du village)

Inscription obligatoire. : pierre.cheveau@lpo.fr / 03.81.50.43.10

Prévoir bottes et gants (+ une pelle ou une bêche si vous en disposez)

pierre.cheveau@lpo.fr +33 3 81 50 43 10

Organisé par l’EPTB Saône et Doubs et la LPO Bourgogne Franche-Comté.

Rdv 14h à Esnans devant l’arrêt de bus (centre du village)

Inscription obligatoire. : pierre.cheveau@lpo.fr / 03.81.50.43.10

Prévoir bottes et gants (+ une pelle ou une bêche si vous en disposez)

dernière mise à jour : 2021-09-20 par