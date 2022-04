Chantier Nature de la Maison du Littoral Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Chantier Nature de la Maison du Littoral Perros-Guirec, 23 juin 2022, Perros-Guirec. Chantier Nature de la Maison du Littoral Ploumanac’h Maison du Littoral Perros-Guirec

2022-06-23 – 2022-06-23 Ploumanac’h Maison du Littoral

Perros-Guirec Côtes d’Armor Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d’un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde du littoral. Thème et lieu donnés à l’inscription.

Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). Dates : Juin : le 23 à 9h30 Infos pratiques :

Le lieu de rendez est communiqué 48h avant.

A partir de 8 ans

Gratuit

Prévoir tenue de jardinage et paire de gants.

Réservation obligatoire. Contact :

Maison du littoral – lamaisondulittoral@perros-guirec.com

