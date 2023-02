Chantier nature dans les Landes de Versigny Versigny Versigny Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Versigny Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise une cession de journées de chantier nature du 7 au 9 mars 2023 sur la Réserve Naturelle Nationale des landes de Versigny en partenariat avec le lycée agricole de Thiérache, avec pour objectif de restaurer des habitats de landes sèches et landes humides par la mise en œuvre de travaux forestiers. Les élèves, en filière Gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF), seront présents pendant 3 jours et découvriront également des protocoles scientifiques de suivis

des amphibiens, des animations pédagogiques…* La journée du 8 mars sera consacrée à des actions de chantiers nature, d’animation traces et indices, de suivis scientifiques.

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France vous invite à venir rencontrer les acteurs/actrices du jour et à vivre en leur compagnie cette journée exceptionnelle ! Rendez-vous à 10H à l’entrée de la Réserve naturelle nationale des landes de Versigny

au bout du chemin de la ferme Neuve. Contact :

Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France

Clémence Lambert : c.lambert@cen-hautsdefrance.org / 06 07 30 41 61 Les partenaires de ce projet :

Lycée Charles Naveau – Campus Wagnonville à Sains-du-Nord (59)

Lycée Charles Naveau – Campus Wagnonville à Sains-du-Nord (59)

Thiera’natura – Educagri à Fontaine-les-Vervins (02)

EPL du Balcon des Ardennes : Lycée agricole, CFA,

CFPPA, Exploitation à Saint-Laurent (08) c.lambert@cen-hautsdefrance.org +33 6 07 30 41 61 CEN Hauts de France

