Chantier nature bénévole au marais des Rouches Huismes, samedi 21 septembre 2024.

Samedi

Chantier bénévole nature Marais de Rouches (Huismes) Venez découvrir le marais des Rouches, situé aux confins de la vallée de la Riasse. Aidez-nous à restaurer cette zone humide et à en préserver la biodiversité. Les travaux consisteront à couper de jeunes arbres et arbustes qui menacent d’envahir le site, à faucher la végétation luxuriante et à retirer les branches mortes du cours d’eau. RDV 9h place de la mairie à Huismes. Collation à 13h offerte Par le CPIE. Réservation obligatoire. Remarques prévoir des bottes, des gants et des sécateurs de forces si vous en disposez. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:00:00

fin : 2024-09-21

Place de la Mairie

Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

