Orne Guerquesalles Le CEN Normandie, en partenariat avec l’AFFO vous propose de contribuer à la préservation de ce site riche d’une biodiversité exceptionnelle. Venez nous aider à entretenir ce site naturel !

Au programme : fauche et coupe de petits ligneux.

Apporter chaussures de travail, gants, vêtements adaptés au terrain et météo, pique-nique.

Réservation obligatoire.

Tout public. Grâce à un partenariat avec un agriculteur local, ce coteau est pâturé par des chèvres et des moutons. Au sein des végétations caractéristiques des pelouses calcicoles maintenues grâce au pâturage, les papillons butinent de nombreuses espèces d’orchidées. Sur les flancs de ce coteau, des boves (petites grottes) permettent de remettre en mémoire l’historique du site. Le chantier nature est l’action d’un petit groupe de personnes qui intervient sur des espaces naturels sensibles et fragiles. Les participants effectuent des opérations de «gestion douce» (débroussaillage, fauche, creusement de mares,…) dans des milieux qui seraient endommagés par les machines.

+33 2 31 53 01 05

