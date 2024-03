Chantier nature au bois du Ru de Pouilly_ENS2024 Bois du Ru de Pouilly Dijon, samedi 6 juillet 2024.

Situé en plein cœur du quartier Château de Pouilly (Dijon Nord), le Bois du ru de Pouilly abrite une rivière, un marais et accueille de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, parfois rares et protégées, surtout dans ce cadre urbanisé. Pour préserver, voire améliorer ce lieu de vie, sont proposées :

1. interventions les « pieds dans l’eau »

Dans le cadre de l’entretien de la zone humide et du curage du Ru, seront nettoyés embâcles, déchets, et vase qui gênent son écoulement.

2. interventions les « pieds au sec »

Observation de la biodiversité terrestre comme aquatique, ramasser les déchets (plastiques, encombrants, …). .

Début : 2024-07-06 09:30:00

fin : 2024-07-06 12:30:00

Bois du Ru de Pouilly 52, Avenue de Stalingrad

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté alternance@naturedanstaville.net

