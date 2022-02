Chantier Nature : Amblainville à l’honneur Amblainville, 16 avril 2022, Amblainville.

Chantier Nature : Amblainville à l’honneur Amblainville

2022-04-16 09:30:00 – 2022-04-16 16:30:00

Amblainville Oise Amblainville

Chantier Nature à Amblainville

« Amblainville à l’honneur : Pour la première fois, participez au Chantier nature d’entretien de la zone humide d’Amblainville : le Fond de Cléry »

Organisé avec le propriétaire et l’association de protection et de sauvegarde des Sablons

Inscriptions et réservations auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Chantier Nature à Amblainville

« Amblainville à l’honneur : Pour la première fois, participez au Chantier nature d’entretien de la zone humide d’Amblainville : le Fond de Cléry »

Organisé avec le propriétaire et l’association de protection et de sauvegarde des Sablons

Inscriptions et réservations auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Chantier Nature à Amblainville

« Amblainville à l’honneur : Pour la première fois, participez au Chantier nature d’entretien de la zone humide d’Amblainville : le Fond de Cléry »

Organisé avec le propriétaire et l’association de protection et de sauvegarde des Sablons

Inscriptions et réservations auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

CEN Hauts-de-France

Amblainville

dernière mise à jour : 2022-02-21 par