2022-04-02 09:30:00 – 2022-04-02 16:00:00

Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau 0 0 0 Samedi 2 avril à 9h30

Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise vous propose de l’accompagner dans une opération de coupe de rejets et de débroussaillage légers… Le tout dans une ambiance conviviale de début de printemps ! À vivre entre amis ou en famille. Prévoir des bottes et un pique-nique. Durée : De 9h30 à 16h Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte Samedi 2 avril à 9h30

