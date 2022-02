Chantier nature : « A nous la jussie ! » La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt Catégories d’évènement: La Chaussée-Tirancourt

La Chaussée-Tirancourt Somme La Chaussée-Tirancourt Le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise un chantier nature le samedi 25 juin, 9h00 à 17h00, dans la commune de La Chaussée-Tirancourt. Traditionnel chantier annuel du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France pour lutter contre la Jussie, une plante exotique envahissante et menaçant grandement les plantes aquatiques locales… Pas de quartier pour ces beaux pétales jaunes ! À vos bras, tirez ! A partir de 10 ans.

C. Lapie / CEN Picardie

