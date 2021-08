La Rochelle Tour Saint-Nicolas Charente-Maritime, La Rochelle Chantier médiéval, un parcours découverte dans la tour Saint-Nicolas Tour Saint-Nicolas La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Parcours découverte de la tour Saint-Nicolas sur le thème de la vie d’un chantier médiéval. Une introduction qui pose ou rappelle les bases de la période médiévale, notamment à La Rochelle, suivie d’un temps de réflexion, en petits groupes, pendant lequel les élèves découvrent les différents métiers de la construction et l’organisation d’un chantier au Moyen Âge à partir d’éléments contextuels ou matériels. La visite de la tour Saint-Nicolas permet ensuite de découvrir une architecture hors du commun lors d’une visite participative.

Gratuit. Uniquement pour un groupe scolaire (du CP au CM2), 30 élèves maximum, respect des consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de la visite.

