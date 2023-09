Visite de chantier : maison frugale bioclimatique en terre chanvre Chantier Maison en Terre Chanvre Labruyère-Dorsa, 14 octobre 2023, Labruyère-Dorsa.

Visite de chantier : maison frugale bioclimatique en terre chanvre 14 et 20 octobre Chantier Maison en Terre Chanvre Gratuit. Sur inscription.

Cette visite est l’occasion de découvrir un projet de maison bioclimatique qui met en avant une technique de mur hybride bio et geo sourcé.

La solution de mur en ossature bois remplissage terre-chanvre, projetée sur une isolation en fibre de bois, développée par l’agence Cosma Architecture Bioclimatique, passe à la préfabrication.

Cette solution a été mise au point en collaboration avec le bureau d’études Libre BE Jean Langry et en cours de réalisation avec les entreprises Eccorce Corentin Lafleur (charpente bois) et La Tournée du Coq (projection terre chanvre).

De commande privé, ce nouveau chantier permet d’avancer cette technique qui a déjà été expérimentée avec succès en 2019 sur la réalisation d’un gîte bioclimatique à Montastruc-de Salies).

Le chantier met en avant plusieurs avancées et améliorations:

Une ossature bois plus fine, donc plus légère avec un remplissage terre chanvre d’une épaisseur de 120mm projeté sur ITE en fibre de bois 145mm (apport d’inertie coté intérieur / isolation par l’extérieur ).

La préfabrication de modules de murs en atelier avec le remplissage terre chanvre permet un gain de temps sur le planning et mieux gérer le premier temps de séchage. Les panneaux arrivent ensuite sur le chantier et sont montés en une à deux semaines à l’aide d’une grue.

Une économie sur le cout global de la construction du à la faible emprise du mur sur la dalle (12cm) et à l’optimisation des quantités de materiaux pour l’ossature et des épaisseurs du mur (total de 26.5cm pour un R=5).

Utilisation de matériaux bio et géo sourcés pour une solution bas carbone et un confort d’été sans climatisation.

Les finitions extérieures (enduit à la chaux) / intérieures (enduit terre) permet aux murs de respirer et nous épargne l’utilisation de films pare vapeur et pare pluie. Le contreventement est assuré par des feuillards métallique en remplacement des panneaux.

Ce système constructif innovant est tourné vers une économie locale.

Ce type de solution est assurable par les garanties décennales et ainsi que reproductible et déclinable à des échelles plus importantes de projets .

Le caractère expérimental et créatif servira de support pédagogique et de sensibilisation à la construction responsable, avec un faible impact sur l’environnement.

Chantier Maison en Terre Chanvre 20 route du Lauragais, 31190 Labruyère-Dorsa Labruyère-Dorsa 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@archicosma.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 14 22 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-20T10:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

©Cristina Cosma