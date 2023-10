Atelier accueil de la biodiversité dans le bâti Chantier maison de la Rénovation, maison du Parc la Brenne Rosnay, 13 octobre 2023, Rosnay.

Atelier accueil de la biodiversité dans le bâti Vendredi 13 octobre, 18h00 Chantier maison de la Rénovation, maison du Parc la Brenne Réservation obligatoire

Dans le cadre de la Fabrique du Patrimoine, le Parc et le CPIE Brenne-Berry proposent un atelier sur l’accueil de la biodiversité dans le bâti. Un temps sera dédié à la découverte de la faune qui habite le bâti, à ses besoins et à des solutions favorisant la cohabitation. En s’appuyant sur le chantier de la future Maison de la rénovation, située sur le site de la maison du Parc, venez découvrir les différents types d’aménagements (gîtes, abris, nichoirs) prévus sur le site et pouvant être intégrés dans des projets de réhabilitation de bâti ancien ou de construction (bâtiments neuf, extensions). Ce temps convivial sera l’occasion d’échanger, de mettre en commun nos connaissances et réalisations.

Chantier maison de la Rénovation, maison du Parc la Brenne Le Bouchet, 36300 Rosnay Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda/atelier-accueil-de-la-biodiversite-dans-le-bati-80-2023-10-13-18-00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

Parc naturel régional de la Brenne