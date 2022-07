Chantier ! Lons-le-Saunier, 7 octobre 2022, Lons-le-Saunier.

Chantier !

135 Place du Maréchal Juin Bœuf sur le Toit Lons-le-Saunier Jura Bœuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin

2022-10-07 – 2022-10-07

Bœuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier

Jura

LES URBAINDIGÈNES

Ériger avec le public, dans ce temps court et suspendu du théâtre, une bâtisse en bois d’utilité générale, c’est l’idée folle d’une bande d’acrobates. Un éloge du « faire ensemble », qui montre l’importance du chemin quand certains ne veulent qu’arriver à destination…

« Les citoyens d’aujourd’hui ne collaborent plus. » Partant de ce constat désuet, les membres de l’association « Toit et Nous », ont décidé d’ériger au milieu de la cité un nouvel espace de tous les possibles : « Le préau du Peuple ». Une entreprise de charpentiers est mobilisée. Très vite, les ouvriers et les bénévoles de l’association font face à l’effritement de l’esprit collectif, au point de remettre en question l’utilité du préau. Car tous ne partagent pas les mêmes valeurs, ni la même vision du vivre

ensemble. Rythmée par l’assemblage de grandes structures de bois préassemblées, la construction prend les allures des Douze Travaux d’Hercule. À travers cette expérience collaborative et spectaculaire, les comédiens et le public vont tenter l’aventure d’une démocratie par le « faire », et certains vont même découvrir qu’à force de construire ensemble, on finit par se construire soi-même.

EN CORÉALISATION AVEC L’AMUSERIE DANS LE CADRE DU GRAND TAS

Age : 6 ans et +

Durée : 1h20

