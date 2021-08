CHANTIER ! La tournée du coq – LES RIAS 2021 Quimperlé, 27 août 2021, Quimperlé.

CHANTIER ! La tournée du coq – LES RIAS 2021 2021-08-27 18:32:00 – 2021-08-27 20:02:00

Quimperlé Finistère Quimperlé

Compagnie Les Urbaindigènes

Salins-les-Bains (39) – Théâtre de rue acrobatique et construction – 90 min

(Création 2020) – jauge : 700 personnes

À PARTIR DE 8 ANS

« Les citoyens d’aujourd’hui ne collaborent plus »

C’est en partant de ce constat désuet que les membres de l’association « Toit et Nous », ont décidé d’ériger au milieu de la cité un nouvel espace de tous les possibles : Le Préau du Peuple. Pour garantir le montage de leur préau, ils ont fait appel à une entreprise locale de charpentiers. Très vite, les ouvriers et les membres de l’association vont découvrir qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports à la citoyenneté. Au point de remettre en question l’existence et l’utilité du préau.

« Vivre ensemble le monde d’après, sur les ruines du monde d’avant, au présent »

Spectacle accompagné par Le Fourneau

Handicap Moteur – Parking PMR – Handicap Visuel – Handicap Mental

