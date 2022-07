Chantier international Béceleuf Béceleuf Catégories d’évènement: Béceleuf

Deux-Sèvres

Chantier international Béceleuf, 6 août 2022, Béceleuf. Chantier international

Gîte de Rochard Béceleuf Deux-Sèvres

2022-08-06 – 2022-08-22 Béceleuf

Deux-Sèvres Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Comme chaque année depuis 2008, Rochard accueillera des jeunes du monde entier. Au programme, des travaux sur le bâtiment : maçonnerie, enduits, peinture, menuiserie… Vous pouvez rencontrer les jeunes à la pause de 11h en semaine.

Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Comme chaque année depuis 2008, Rochard accueillera des jeunes du monde entier. Au programme, des travaux sur le bâtiment : maçonnerie, enduits, peinture, menuiserie… Vous pouvez rencontrer les jeunes à la pause de 11h en semaine.

Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Comme chaque année depuis 2008, Rochard accueillera des jeunes du monde entier. Au programme, des travaux sur le bâtiment : maçonnerie, enduits, peinture, menuiserie… Vous pouvez rencontrer les jeunes à la pause de 11h en semaine.

Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr camping club 79

Béceleuf

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Béceleuf, Deux-Sèvres Autres Lieu Béceleuf Adresse Gîte de Rochard Béceleuf Deux-Sèvres Ville Béceleuf lieuville Béceleuf Departement Deux-Sèvres

Béceleuf Béceleuf Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beceleuf/

Chantier international Béceleuf 2022-08-06 was last modified: by Chantier international Béceleuf Béceleuf 6 août 2022 Gîte de Rochard Béceleuf Deux-Sèvres

Béceleuf Deux-Sèvres