Limoges Chantier FRAC – Artothèque Chantier FRAC – Artothèque Limoges, 13 octobre 2023, Limoges. Chantier FRAC – Artothèque Vendredi 13 octobre, 09h00, 14h00 Chantier FRAC – Artothèque Gratuit. Entrée libre. Visite de chantier des nouveaux locaux du Frac Artothèque actuellement en travaux. Chantier FRAC – Artothèque 17 bis rue Charles Michels, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Cette nouvelle installation d’une surface de 1500 m2 permettra une présentation optimisée des collections, une meilleure approche des publics et constituera une vitrine de l’art contemporain. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de politique publique volontariste en faveur des arts plastiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T09:30:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

