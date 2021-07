Chantier espèces exotiques envahissantes Réserve Naturelle Régionale du site des carrières de Tercis-les-bains, 2 octobre 2021, Tercis-les-Bains.

Chantier espèces exotiques envahissantes

Réserve Naturelle Régionale du site des carrières de Tercis-les-bains, le samedi 2 octobre à 14:00

Venez découvrir la Réserve Naturelle Régionale géologique du site des Carrières de Tercis en contribuant à sa préservation. Depuis l’arrêt de l’exploitation de la carrière, différents milieux naturels se sont développés et permettent d’accueillir une faune et flore diversifiée voire protégée. Le fond de la carrière abrite des espèces de zones humides remarquables. Cependant, certaines espèces exotiques envahissantes ont progressé et leur développement peut entraîner la banalisation des milieux. Venez nous aider à couper/arracher des pieds d’Herbe de la Pampa qui se sont installés dans le fond de carrière. Du matériel vous sera fourni (gants, rateaux, pioches…). Vous pouvez combiner ce chantier avec la sortie de découverte proposée par le CPIE du Seignanx et Adour de 10h à 12h.

Participation gratuite

Coupe et arrachage manuel d’Herbe de la Pampa afin de maintenir les zones humides et les espèces associées dans le fond de carrière de la Réserve.

Réserve Naturelle Régionale du site des carrières de Tercis-les-bains tercis les bains Tercis-les-Bains Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:00:00