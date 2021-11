Paris Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris CHANTIER-ÉDUCATION – LANCEMENT D’UN NOUVEAU GROUPE Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc, le jeudi 18 novembre à 20:30

LANCEMENT D’UN NOUVEAU GROUPE ! CHANTIER-ÉDUCATION Jeudi 18 novembre 2021 20h30-22h30 Salle Ste Jeanne d’Arc 4ème étage de la maison des Œuvres St Léon Invitation pour tous les pères et mères, pour découvrir la formule ou s’inscrire Vous avez des enfants, vous vous posez de multiples questions ? – Bien communiquer en famille, – nos adolescents et leurs sorties, – l’exercice de l’autorité, – concilier temps familial et temps professionnel, … 6 à 10 parents se retrouvent une fois par mois pendant 2 heures pour échanger et partager leurs expériences sur un thème d’éducation.

entrée libre

Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d'Arc 11 place cardinal AMETTE PARIS Paris

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:30:00

