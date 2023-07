Visite guidée du village avec ses murs de pierres sèches Chantier école Meillant, 16 septembre 2023, Meillant.

Visite guidée du village avec ses murs de pierres sèches Samedi 16 septembre, 15h00 Chantier école prévoir de bonnes chaussures de marche

La visite guidée nous conduit à travers cette histoire, les habitants et leur vie. Spécialement, nous nous attarderons devant un mur de pierres sèches, remonté sur 12 mètres en mai 2023 ; ce chantier-école sera poursuivi par d’autres ; ce petit patrimoine vernaculaire faisant paysage dans notre région, il mérite vraiment notre attention !

Chantier école Place du Pavé, 18200 Meillant Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248633086 http://2beaujeu.free.fr/Meillant Meillant, village très ancien (mille ans), entouré d’anciennes carrières de pierres, d’un très important massif forestier (autrefois riche en fer), avec beaucoup d’eau sous-jacente, et un château remarquable. Un chantier-école s’est déroulé à Meillant les 6, 7 et 8 mai 2023 pour remonter, dans les règles de l’art, un mur en pierres sèches, typique de notre région. Le vieux village sera aussi visité avec du berrichon, de l’histoire et des histoires… Parking place du Pavé

