Hangar couvert, le vendredi 15 octobre à 09:00

Vous avez envie de construire une architecture originale de vos propres mains ? Venez à Neuves-Maisons et participer au chantier-école pour fabriquer, de vos propres mains, quelques briques de terre crues. Vous aurez l’occasion unique d’accompagner les architectes de Studiolada dans la construction du futur siège de la communauté de commune Moselle et Madon. Organisé par la communauté de communes Moselle et Madon avec Studiolada, ce chantier-école unique dans son genre vise à découvrir la technique ancestrale de terre crue, son usage dans l’architecture d’hier et son regain d’intérêt dans les architectures d’aujourd’hui. Avec Aude, une jeune architecte spécialiste de la terre crue et l’expertise du bureau d’étude Amàco, vous mettrez la “main à la pâte” pour fabriquer quelques-unes des 13000 briques en terre crue locale qui demain se retrouveront au cœur du futur équipement public. La méthode de fabrication est simple, naturelle et locale : un mélange de terre, de sable et d’eau jusqu’à obtention d’une pâte homogène qui sera ensuite moulée pour faire des briques. Elles seront séchées pendant 2 à 3 mois avant d’être posées. Venez visiter le chantier et vous imprégner de tous les bienfaits de cette méthode de construction innovante, respectueuse de l’environnement et encore peu connue.

40 personnes max

Journées nationales de l’architecture

Hangar couvert 250 rue Louis Martin 54230 Neuves-Maisons Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T17:00:00