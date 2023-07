Visite guidée du chantier du Centre Fédéral de Skate Chantier du Centre Fédéral de Skate Plougastel-Daoulas, 16 septembre 2023, Plougastel-Daoulas.

Visite guidée du chantier du Centre Fédéral de Skate Samedi 16 septembre, 14h00 Chantier du Centre Fédéral de Skate 30 personnes par visite

En compagnie de Nathalie Coquard, architecte chargée du projet, de Nicolas Hémous, directeur du P.L.O Skate Club et référent skate à la Ligue de Bretagne, et de Yannick Le Menn, responsable du service des sports, le public est invité à venir découvrir le Centre fédéral de Skateboard qui ouvrira officiellement ses portes en novembre 2023.

La surface de ce nouvel équipement sera de 2300m² et fera partie des 4 grands centres nationaux.

Innovant, ce skatepark a été pensé pour répondre aux besoins des skaters et aux autres riders, d’après les cahiers des charges auxquels une structure fédérale doit répondre. Ce centre a été imaginé en s’appuyant sur les retours des JO de Tokyo.

Les modules ont été étudiés pour la pratique de la rampe et du « street » avec un espace de glisse de 1500m² soit 1000m² de street et 400m² de mini-rampes.

A la fin de la visite, le monde du skate n’aura presque plus de secrets pour les visiteurs !

Chantier du Centre Fédéral de Skate 135 Rte Santik Beneat, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 0298375747 http://www.ville-plougastel.bzh/ https://ville-plougastel.bzh/activites-et-loisirs/sport/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 37 57 47 »}, {« type »: « email », « value »: « christelle.lebot@mairie-plougastel.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Ville de Plougastel