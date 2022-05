Chantier des collections : naturalia et animaux, quelle gestion, quelle présentation ? Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Chantier des collections : naturalia et animaux, quelle gestion, quelle présentation ?

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, le vendredi 3 juin



Le chantier des collections est l’un des piliers des missions du musée. Comment l’organiser, et avec quels outils et méthodes ? Cette table ronde se focalisera plus particulièrement sur les collections de naturalia et d’animaux en lien avec le thème du festival.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger
Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:00:00

