Saizerais Meurthe-et-Moselle Saizerais Souhaitant partager avec toutes et tous la possibilité de prêter main forte à cet effort de revalorisation écologique de nos paysages, l’ouverture au bénévolat est régulièrement proposée à travers des chantiers participatifs : les week-ends des Amis du Parc. > Accessible à toute personne intéressée par la biodiversité et l’activité physique, le week-end des Amis du Parc vous propose cette année une journée de chantier de plantation de haie : Dimanche 20 février, le Parc naturel régional de Lorraine vous invite à venir planter des haies à Saizerais (54) ! Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie! Prévoyez un repas tiré du sac! +33 3 83 81 67 67 https://www.pnr-lorraine.com/ PnrL

