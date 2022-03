Chantier de restauration de la Maison du Mouton – Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Chantier de restauration de la Maison du Mouton – Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère, 2 avril 2022, Romans-sur-Isère. Chantier de restauration de la Maison du Mouton – Journées Européennes des Métiers d’Art Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère

2022-04-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-02 17:00:00 17:00:00 Maison du Mouton 5 rue du Mouton

Romans-sur-Isère Drôme Pour la restauration de la plus ancienne maison de Romans, la Ville a fait appel à l’entreprise HMR, spécialisée en maçonnerie et taille de pierre pour les Monuments Historiques… +33 4 75 02 28 72 Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère

