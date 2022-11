Chantier de plantation participatif Lestiac-sur-Garonne Lestiac-sur-Garonne Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Lestiac-sur-Garonne Gironde EUR A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Chiche ! La commune de Lestiac sur Garonne vous propose d’apprendre à créer une haie avec peu de moyens, à bouturer, à marcotter, à utiliser des plantes grimpantes pour “camoufler le moche”.

Les paysagistes du cabinet Saluterre, qui accompagnent le village dans ce projet, montreront comment prélever dans la nature des espèces spontanées du type frêne, érable, saule, sans nuire au milieu. Ou encore comment « semer des arbres » à partir de glands, noix, noisettes, noyaux de pêche…

Rendez-vous le dimanche 27 novembre à 10 heures aux jardins partagés, chemin de Charron pour ce chantier participatif. Petits et grands, jardiniers confirmés ou novices, tout le monde est le bienvenu … avec sa bêche et ses boutures. Vous pouvez en effet apporter ce qui envahit un peu votre jardin : chèvrefeuille, passiflore, rejets de framboisier, de mûrier… +33 5 56 72 32 34 Mairie de Lestiac-sur-Garonne

