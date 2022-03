Chantier de nettoyage et inventaire amphibiens sur une carrière à Magny-lès-Villers Magny-lès-Villers Magny-lès-Villers Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Chantier de nettoyage et inventaire amphibiens sur une carrière à Magny-lès-Villers

2022-03-19 15:00:00 – 2022-03-19 22:00:00

2022-03-19 15:00:00 – 2022-03-19 22:00:00

Prévoir pique-nique, bottes, lampe et tenue adaptée. Du matériel pour le chantier de ramassage sera à disposition. Inscription via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

