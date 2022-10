Chantier de nettoyage Bénouville, 29 octobre 2022, Bénouville.

Chantier de nettoyage

RDV au bas de la rue du Bac du Port Bénouville Calvados

2022-10-29 – 2022-10-29

Bénouville

Calvados

Chantier de nettoyage à Bénouville le 29 octobre! La commune de Bénouville et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, avec la participation de l’association Bénouville Environnement, organisent un chantier de nettoyage samedi 29 octobre de 9h30 à 12h30. Armés de vos outils et surtout de votre bonne humeur, venez participer à ce chantier de nettoyage de la roselière de Bénouville. Aidez à conserver sa biodiversité ! Informations pratiques :Évènement gratuit ouvert à tousÉquipez-vous de bottes et de vêtements adaptés à la météo et au terrain ainsi que d’une paire de gants de chantierPour des raisons pratiques, pensez à préciser l’âge des participants dans le formulaire d’inscription et à laisser un numéro de téléphone mobile

Chantier de nettoyage à Bénouville le 29 octobre!

La commune de Bénouville et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, avec la participation de… +33 2 31 44 62 01 https://www.facebook.com/profile.php?id=100076429950320 Bénouville

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bénouville, Calvados Autres Lieu Bénouville Adresse RDV au bas de la rue du Bac du Port Bénouville Calvados Ville Bénouville lieuville Bénouville Departement Calvados

Bénouville Bénouville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benouville/

Chantier de nettoyage Bénouville 2022-10-29 was last modified: by Chantier de nettoyage Bénouville Bénouville 29 octobre 2022 Bénouville Calvados RDV au bas de la rue du Bac du Port Bénouville Calvados

Bénouville Calvados