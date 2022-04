Chantier de lutte contre la spartine américaine Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

La spartine américaine est une plante invasive originaire d'Amérique qui se développe en rade de Brest depuis le début du siècle, au détriment de la flore locale des prés salés. De nombreux chantiers ont été menés depuis 2010 pour tenter de l'éradiquer localement. Venez nous aider à poursuivre ces travaux pour préserver durablement le littoral de la rade de Brest ! Vous apprendrez aussi à reconnaître les plantes locales et leurs particularités. contact@pnr-armorique.fr +33 2 98 81 90 08

