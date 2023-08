Chantier de la bretelle Schlœsing : portes ouvertes avant mise en service Chantier de la bretelle Schloesing Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

Chantier de la bretelle Schlœsing : portes ouvertes avant mise en service Dimanche 17 septembre, 10h00 Chantier de la bretelle Schloesing Prévoir des chaussures adaptées à la visite

À l’occasion de la prochaine mise en service de la bretelle Schlœsing, la Société du Tunnel Prado Carénage vous ouvre exceptionnellement les portes du chantier le dimanche 17 septembre 2023.

Première étape d’un vaste programme d’aménagement du grand secteur Est de Marseille, la bretelle Schlœsing doit permettre l’extension de la ligne T3 du tramway au niveau de la place Général Ferrié, au croisement de l’avenue Jules Cantini et des boulevards Schlœsing et Rabatau.

L’objectif est de transformer progressivement ce noeud routier en une entrée de ville apaisée. Le cadre de vie des habitants va être profondément modifié avec des aménagements urbains favorisant les cheminements piétons et les mobilités douces.

Les visiteurs pourront découvrir les enjeux de mobilité liés à ce nouvel itinéraire, les grandes étapes de la construction : démontage des passerelles Rabatau, écrêtement du collecteur 20, remise en état du parc du 26ème Centenaire, aménagements urbains de surface … et rencontrer les hommes et les femmes qui ont participé à ce grand projet.

Chantier de la bretelle Schloesing 1 boulevard Schloesing 13010 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491808884 https://www.bretelle-schloesing.com/ https://www.tunnelsprado.com/ À l’occasion de la prochaine mise en service de la bretelle Schlœsing, la Société du Tunnel Prado Carénage vous ouvre exceptionnellement les portes du chantier le dimanche 17 septembre 2023.

Première étape d’un vaste programme d’aménagement du grand secteur Est de Marseille, la bretelle Schlœsing doit permettre l’extension de la ligne T3 du tramway au niveau de la place du Général Ferrié, au croisement de l’avenue Jules Cantini et des boulevards Schlœsing et Rabatau.

Les visiteurs pourront découvrir les nouveaux enjeux de mobilité liés à ce nouvel itinéraire, les coulisses du chantier (les grandes étapes de la construction avec le démontage des passerelles Rabatau, etc.) et rencontrer les hommes et les femmes qui ont participé à grand projet. Parkings à proximité, M2 (Rd point Prado), Bus 72

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

J. Cabanel / Tunnels Prado