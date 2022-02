CHANTIER DE JEUNES – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon

Maine-et-Loire

CHANTIER DE JEUNES – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon, 7 juillet 2022, Beaulieu-sur-Layon. CHANTIER DE JEUNES – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon

2022-07-07 – 2022-07-13

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire Beaulieu-sur-Layon Alors, agissons ensemble pour la valorisation et la protection du patrimoine naturel au cœur d’une réserve naturelle. Outils à la main, viens aider le gestionnaire de la réserve à entretenir cet espace protégé. Tu pourras également découvrir les environs grâce à des activités de pleine nature et culturelles. Inscription obligatoire ! Nombre de places limité à 15 personnes. Tu as envie de te rendre utile pendant tes vacances ? +33 2 41 44 44 22 http://www.lpo-anjou.org/ Alors, agissons ensemble pour la valorisation et la protection du patrimoine naturel au cœur d’une réserve naturelle. Outils à la main, viens aider le gestionnaire de la réserve à entretenir cet espace protégé. Tu pourras également découvrir les environs grâce à des activités de pleine nature et culturelles. Inscription obligatoire ! Nombre de places limité à 15 personnes. Beaulieu-sur-Layon

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-sur-Layon Adresse Ville Beaulieu-sur-Layon lieuville Beaulieu-sur-Layon Departement Maine-et-Loire

CHANTIER DE JEUNES – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon 2022-07-07 was last modified: by CHANTIER DE JEUNES – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon 7 juillet 2022 Beaulieu-sur-Layon maine-et-loire

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire